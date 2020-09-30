الاستعلام عن المقطوعة برقم الطلب 1442 وشروطها

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقديم الدعم لمواطنيها عن طريق المساعدة المقطوعة، و لذلك يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، وتكون المساعدة المقطوعة عبارة عن مساعدة مالية تقدمها المملكة لأصحاب الدخل المحدود أو المتوسط أو المعدوم، وذلك من أجل رفع مستوي المعيشة ومساعدتهم علي تلبية احتياجاتهم الملحة، وهذا في ظل الأوقات العصيبة التى تمر بيها البلاد بسبب فيروس كورونا، وما ترتب علية من حظر وارتفاع في السلع الغذائية، وقد وضعت الوزارة شروط ومعايير يجب توافرها في مستحقي الدعم حتي يصل اليهم الدعم .

شروط صرف المساعدة المقطوعة

وضعت وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم وهي كالاتي :

أن يكون سعودي الجنسية و أبوية سعودين . ألا يكون المتقدم قد حصل على أي مساعدة داخل أراضي المملكة في نفس السنة . يجب أن يكون دخل المتقدم يزيد عن 3 الأف ريال سعودي . ألا يكون يمتلك سجلا تجاريا . أن يكون من محدودي الدخل . أن يكون المتقدم مقيم إقامة كاملة داخل الأراضي السعودية .

أن يقوم المتقدم بتسجيل الدخول إلي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

بعد اختيار طريقة البحث عليك إدخال رقم الطلب أو رقم السجل المدني في الخانة المخصصة .

قم بكتابة رقم الطلب ثم رمز التحقق .

أنقر على أيقونة عرض حتى تظهر لك كافة المعلومات عن حالة الطلب الخاصة بك للمساعدة المقطوعة.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلبموعد صرف المساعدات المقطوعة 1442

للتعرف علي موعد صرف المساعدات المقطوعة عل المستعلم القيام بعدة خطوات يجب اتباعها وهى كالتالي :

أن يقوم المستعلم بالدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية . أنقر علي كلمة البحث عن المقطوعة . اكتب رقم الطلب أو السجل المدني. علي المتقدم إدخال رقم التحقق. أنقر علي أيقونة الاستعلام سيظهر لك البيانات .

و أخيرا نكون قد وصلنا لنهاية موضوعنا نكون قد أوضحنا كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة والشروط الواجب توافرها، و إظهار جهود الدولة في دعم رعاياها ومساعدتهم في رفع مستوي معيشتهم، ويختلف ميعاد صرف المساعدة المقطوعة من مستحق لأخر .