رسميًا.. الإمارات تعلن ترشحها لـ مقعد غير دائم في مجلس الأمن

أعلنت دولة الإمارات بشكل رسمي ترشحها لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك في الفترة بين 2022-2023.

وقال عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات في بيان "ستواصل بلادي بنفس الخطى والمبادئ التي تأسست عليها، جهودها في صون السلم والأمن الدوليين بالتعاون مع أعضاء المجلس".

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وأضاف، في بيان، تلاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "إننا ندرك حجم المسؤولية المترتبة على عضويتنا ومقدار التحديات التي تواجه المجلس، ونؤكد أن بلادي ستعمل بعزم وإصرار لمعالجة القضايا الهامة للدول، مسترشدين في ذلك بفهمنا للأزمات وبخبرتنا في المنطقة العربية وعلاقاتنا الوثيقة مع الدول ".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وام" أن حملة الإمارات لعضوية مجلس الأمن ستركز على "جهود تعزيز الشمولية وتحفيز الابتكار وبناء القدرة على الصمود وتأمين السلام".

ومن المقرر أن تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو 2021 5 دول كأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن للفترة 2022-2023.