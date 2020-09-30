ترامب يدافع عن اختياره قاضية لعضوية المحكمة العليا

بدأت المناظرة التليفزيونية الأولى بين الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.
وقال "ترامب"، في إجابة عن سؤال حول تعيين قاضية للمحكمة العليا الأمريكية، إن إيمي باريت المرشحة للمنصب هي شخصية رائعة.
وأوضح الرئيس الأمريكي أن لديه الوقت الكافي والحق في تعيين القاضية قبل موعد الانتخابات الأمريكية.
وأضاف "ترامب" أنها بكل تأكيد جديرة بالمنصب.
وتُعد تلك المناظرة هي الأولى بين ترامب وخصمه الديمقراطي جو بايدن، من بين 3 مناظرات مقررة قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر.
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