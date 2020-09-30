مع انطلاق أول مناظرة.. أوباما يوجه اتهاماً مباشراً للرئيس الأمريكي وإدارته

حثَّ الرئيس السابق باراك أوباما الناس على الإدلاء بأصواتهم مبكرًا، مُحذرًا من أن إدارة ترامب "تعمل على منع الناس من التصويت" في إعلان جديد لمرشح الرئاسة الديمقراطي جو بايدن.
وطلب "أوباما" من خلال مقطع فيديو على حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الناس التصويت مبكرًا، واتهم ترامب - دون أن يسميه - وإدارته وآخرين بمحاولة قمع التصويت، ولكن بشكل خاص للأشخاص الملونين.
وقال: "في الوقت الحالي، بدءًا من البيت الأبيض وما بعده ، يعمل الناس على منع الناس من التصويت، وخاصة المجتمعات الملونة".
وتُعقد حاليًا في اوهايو أول مناظرة بين الرئيس الامريكي ترامب ومنافسه جو بايدن ويديرها مذيع فوكس نيوز كريس والاس.
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