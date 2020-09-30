اشتباك لفظى يسيطر على أول مناظرة بين ترامب وبايدن

وبدأت المناظرة بسؤال عن تعيين ترامب لقاضية المحكمة العليا قبيل الانتخابات، حيث اختلف المرشحان على قرار الرئيس الأمريكى، لكن جو بايدن تطرق إلى برنامج الرعاية الصحية، وهو ما دفع ترامب إلى مقاطعته.
وقال ترامب: "لدينا الحق فى تسمية مرشحة للمحكمة العليا". فيما أكد بايدن أنه لا يحق للجمهوريين تعيين قاضية جديدة فى المحكمة العليا قبيل الانتخابات الرئاسية.
وأضاف بايدن: "تعيين قاضية فى المحكمة العليا يجب أن يكون بعد الانتخابات"، مشيرا إلى أن "ترامب تعجل فى تسمية مرشحته للمحكمة العليا".
وفى قضية الرعاية الصحية، قال ترامب: "عملنا على خفض أسعار الأدوية".
ورد بايدن : ترامب لم يقدم أى دعم للشعب فى المجال الطبى، وكل ما يقوله ترامب حتى الآن هو كذب".
واتهم ترامب، بايدن بأنه لم يقدم شيئا للمجتمع الأمريكى على مدى 47 عاما.
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