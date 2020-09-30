ترامب : سنحصل على لقاح كورونا قبل الصيف .. وبايدن : لا أثق بحديثه

وانتقد بايدن تعامل ترامب مع جائحة كورونا قائلًا: "لا خطة لدى ترامب بشأن التعامل مع جائحة كورونا وقد أخفى خطورتها منذ البداية عن الأمريكيين"، مضيفًا : "أنا لا أثق بحديث ترامب عن اللقاحات الخاصة بالجائحة ولكن أثق بالعلماء".

ورد ترامب: "الصين تتحمل مسؤولية جائحة كورونا وهى التى تتحمل الخطأ.. ولا أحد يعرف كم عدد من لقوا حتفهم جراء كورونا فى الصين أو روسيا وأنا أنقذت الأرواح بعد إغلاقى الحدود".

وتابع: "سنحصل على اللقاح ضد كورونا قبل الصيف المقبل، والقول عكس ذلك ليس سوى تصريح سياسى، وبايدن لا يملك أى قدرة للقيام بما قمنا به".

وقال بايدن: "ترامب هو نفسه الذى تنبأ بزوال فيروس كورونا بحلول موسم الحر"، ليرد ترامب: "بايدن يريد إغلاق بلادنا وأنا أريد أن أبقيها مفتوحة وقد تعلمنا الكثير من فيروس كورونا".

وانطلقت المناظرة الرئاسية الأولى بين الرئيس الأمريكى الجمهورى، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطى جو بايدن، فى مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، ويديرها المذيع فى شبكة "فوكس نيوز"، كريس والاس، من دون أن يتصافح المتنافسان بسبب الإجراءات الاحترازية جراء فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يجرى ترامب وبايدن، ثلاث مناظرات قبل موعد الانتخابات الرئاسية فى الثالث من نوفمبر المقبل.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن المناظرة بين ترامب وبايدن تحكمها مجموعة من القواعد، تضمن سيرها بالشكل الصحيح، مشيرة إلى أن مهمة والاس تتجلى فى ضبط هذه القواعد وفرضها.

وأوضحت أن القاعدة الأولى هى تحديد مدة المناظرة فى 90 دقيقة، يتم خلالها مناقشة 6 موضوعات، لكل واحد منها 15 دقيقة. وسيحرص الصحفى المخضرم والاس على أن يحترم كل من بايدن وترامب مدتهما فى المداخلة. كما تمنح لكل مرشح دقيقتان فقط للإجابة عن السؤال، قبل أن يتاح له التعليق على حديث المنافس الآخر.

وقد اختار والاس 6 موضوعات عامة لتأطير هذه المناظرة: السجلات السياسية لترامب وبايدن والمحكمة العليا وفيروس كورونا والاقتصاد والعنف فى المدن ونزاهة الانتخابات.