ترامب: لو كان الديمقراطيون بالحكم لمات مليون أمريكى بكورونا.. وبايدن يكذبه

وهاجم "بايدن" منافسه متهما إياه بالفشل فى التعامل مع أزمة كورونا، ليرد "ترامب"، قائلا: لو كان الديمقراطيون فى الحكم لمات مليون أمريكى بسبب كورونا، ليقاطعه بايدن: "الكل يعلم أنه كاذب".

كما انتقد "بايدن" إصرار الرئيس "ترامب" على تعيين قاضية فى المحكمة العليا قبيل الانتخابات.

وخلال التطرق لأحد موضوعات المناظرة، صرخ بايدن فى ترامب، قائلا "أنت أسوأ رئيس فى تاريخ الولايات المتحدة".

وانطلقت المناظرة الرئاسية الأولى بين الرئيس الأمريكى الجمهورى، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطى جو بايدن، فى مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، ويديرها المذيع فى شبكة "فوكس نيوز"، كريس والاس، من دون أن يتصافح المتنافسان بسبب الإجراءات الاحترازية جراء فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يجرى ترامب وبايدن، ثلاث مناظرات قبل موعد الانتخابات الرئاسية فى الثالث من نوفمبر المقبل.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن المناظرة بين ترامب وبايدن تحكمها مجموعة من القواعد، تضمن سيرها بالشكل الصحيح، مشيرة إلى أن مهمة والاس تتجلى فى ضبط هذه القواعد وفرضها.

وأوضحت، أن القاعدة الأولى هى تحديد مدة المناظرة فى 90 دقيقة، يتم خلالها مناقشة 6 موضوعات، لكل واحد منها 15 دقيقة. وسيحرص الصحفى المخضرم والاس على أن يحترم كل من بايدن وترامب مدتهما فى المداخلة. كما تمنح لكل مرشح دقيقتان فقط للإجابة عن السؤال، قبل أن يتاح له التعليق على حديث المنافس الآخر.

وقد اختار والاس 6 موضوعات عامة لتأطير هذه المناظرة: السجلات السياسية لترامب وبايدن والمحكمة العليا وفيروس كورونا والاقتصاد والعنف فى المدن ونزاهة الانتخابات.