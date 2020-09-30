عهدناه بمواقف كبار الحكماء.. الرئيس الجزائري يشيد بالمواقف المشرفة لـ أمير الكويت الراحل

نعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مشيدا بالمواقف المشرفة للفقيد في القضايا المصيرية للأمة العربية والإسلامية.

وبعث الرئيس تبون برقية تعزية، مساء الثلاثاء، إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الجديد، قال فيها "لقد فقدنا بتأثر عميق في هذا الرجل القائد الفذ الذي عرفناه بالنخوة والمروءة العربية الإسلامية الأصيلة، وعهدناه بمواقف كبار الحكماء المتبصرين الغيورين على مجد وسؤدد العرب والمسلمين، رمزا وعمادا للأمة العربية والإسلامية".

وأضاف "إننا اليوم نودعه وداع العظماء بحسرة وألم إلى مثواه الأخير لتبقى مآثره وشيمه ومناقبه تضيئ ليس فقط أرض دولة الكويت الشقيقة, بل نبراسا منيرا يشهد على ما سعى إليه القائد الفقيد على دروب الإخاء، وما تميز به من تمسك بالمواقف المشرفة إزاء القضايا المصيرية للأمة، وما عرف عنه من مساع لا تنقطع في رأب الصدع ولم الشمل .. وما انبرى إليه في محراب الصبر والمثابرة منافحا عن الإنتماء العربي الإسلامي .. وسيبقى له ذلك كله ذخرا ورصيدا تذكره به الأجيال, رحمة الله عليه".

وتوجه الرئيس تبون للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وللشعب الكويتي بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة في وفاة الفقيد الراحل.