ترامب يهين بايدن: لا علاقة لك بالذكاء.. فيديو

وقعت أكثر من مشادة كلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن، في أول مناظرة تليفزيونية بينهما.

وقال "ترامب"، موجهًا حديثه لـ"بايدن": "لا تستخدم كلمة ذكي أبدًا معي.. لا يوجد شيء ذكي فيك يا جو"، منتقدًا مستوى بايدن التعليمي، وتخرجه بأدنى الدرجات.

وردَّ "بايدن" على الرئيس الأمريكي، قائلاً: "دعنا نجري هذا النقاش؛ لنرى من هو الذكي".

وقاطع "ترامب"، منافسه بايدن، أكثر من مرة، ما دفع المذيع كريس والاس، لمحاولة إسكاته.

من جهته، اتهم المرشح الديمقراطي الرئيس الحالي بالفشل في مواجهة أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19" مع عدم وجود خطة للرعاية الصحية.

وتُعد تلك المناظرة هي الأولى بين ترامب وخصمه الديمقراطي جو بايدن، من بين 3 مناظرات مقررة قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر.