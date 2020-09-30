نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن لـ ترامب: أنت مهرج وأسوأ رئيس للولايات المتحدة في المقال التالي
وأضاف "بايدن"، في المناظرة الكلامية، مع منافسه، أن ترامب دمية بيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي ظل إدارته أصبحت البلاد، أكثر مرضا وانقساما وفقرا، وثر مرضا وانقساما، بينما أصبح الأثرياء أكثر غنى.
واتهم "بايدن"، الرئيس الأمريكي بأنه "مهرج"، ويعمق الانقسام بين الأميركيين، لافتا إلى أن ترامب استغل القانون الضريبي، موجها حديثه له قائلا: "أنت أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة"
انتهت منذ قليل، المناظرة الكلامية بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومنافسه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، حيث شهدت عدة اشتباكات كلامية.
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