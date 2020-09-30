الاردن : فتح المساجد والكنائس خلال ايام و استحداث تطبيق لمخالفي العزل المنزلي

دوت الخليج :- قال وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة انه تم استحداث تطبيق إلكتروني لمخالفي العزل المنزلي.
وبين العضايلة إن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وجه الفرق المختصة لاستكمال وضع المعايير والشروط لفتح القطاعات المغلقة من بينها فتح المساجد والكنائس خلال الأيام المقبلة .
واشار ان عودة دوام طلبة المدارس سوف يتم تقييمه في ضوء الحالة الوبائيّة الأسبوع الحالي .
و نوه إلى أن العزل المنزلي لن يكون لكافة الفئات بل سيتم اعتماد العزل المؤسسي لكبار السن والذين لديهم سير مرضية أو الذين لا تتوفر لديهم شروط العزل المنزلي .
و بين انه سيتم تخصيص محطات ثابتة لفرق التقصي الوبائي في المحافظات ليتم فحص المخالطين أو المشتبه باصابتهم، وسيتم ابلاغهم بالنتيجة سواء كانت ايجابية أو سلبية.
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