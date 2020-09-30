عاجل.. إصابة نائب الرئيس الهندى بفيروس كورونا

وأظهرت بيانات وزارة الصحة اليوم الأربعاء، أن إجمالى إصابات كورونا فى الهند ارتفع إلى 6.23 مليون بعد أن سجلت البلاد 80472 إصابة جديدة فى الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إن الوفيات زادت 1179 فى الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالى الوفيات إلى 97497.