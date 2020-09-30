مجلس الأمن يطالب أذربيجان وأرمينيا وقف إطلاق النار فورا

وجاء فى البيان الصادر عن الاجتماع المغلق للمجلس حول الوضع فى قره باغ، الثلاثاء، أن أعضاء المجلس الـ15 "أعربوا عن قلقهم إزاء التقارير حول العمليات القتالية واسعة النطاق على امتداد خط التماس فى منطقة النزاع".
ودان أعضاء المجلس بشدة "استخدام القوة" فى قره باغ، وأكدوا دعمهم لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة طرفى النزاع "لوقف القتال فورا، وخفض حدة التوتر، والعودة إلى المفاوضات دون أى تأخير".
يذكر أن الاجتماع انعقد على خلفية التصعيد العسكرى فى قره باغ منذ 27 سبتمبر الجارى، حيث تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بشن الهجمات العسكرية.
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