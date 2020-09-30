السفير الأمريكي في إسرائيل: تنفيذ الضم تأجل ولم يلغ

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، صباح اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تعهدت بتأجيل تنفيذ مخططات الضم، لكنها لم تتعهد بعدم اتخاذ الخطوة في المستقبل.
وقال فريدمان وفقا للمواقع العبرية "قلنا في البيان إننا سنرفض السيادة، هذا لا يعني أنها ألغيت، لكن تم تعليقها لمدة عام، وربما لفترة أطول، لكنها لم تلغ".
وأوضح أنه "تقرر حاليًا مع الحكومة الإسرائيلية استخدام كافة الوسائل لتوسيع الصورة الدبلوماسية لإسرائيل في المنطقة، وهذا يعني التطبيع مع دول الخليج وجهود نقل السفارات الى القدس".
وسئل فريدمان أيضا عن تحديد الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان واحتمال أن يؤدي ذلك إلى التطبيع مع جار إسرائيل أيضا.
أجاب فريدمان: "العلاقة بين إسرائيل والحكومة اللبنانية تتحسن ويمكننا أن نكون متفائلين بشأنها ، ولكن طالما أن حزب الله يحكم هناك، فهناك حد واضح لما يمكن فعله".
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