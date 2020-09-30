الاعداد ارتفعت عن أمس.. الصين تسجل 19 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت اللجنة إن البر الرئيسي سجل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مرتفعا عن اليوم السابق الذي سجل 12 حالة.
وأكدت اللجنة أن كل حالات الإصابة الجديدة لوافدين من الخارج.
وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض من 26 قبل يوم إلى 22 حالة، حيث لا تصنف الصين تلك الحالات ضمن الإصابات المؤكدة، وفقًا لوكالة "رويترز".
وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني 85403 حالات، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
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