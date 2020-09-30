أرمينيا تكشف موقفها من خوض مباحثات سلام مع أذربيجان بوساطة روسيا

أعلنت أرمينيا، اليوم الأربعاء، أنها ليست مستعدة لمحادثات سلام مع أذربيجان بوساطة روسية، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إنه يجب تهيئة الأجواء قبل بدء المفاوضات التي اقترحتها روسيا.

وأضاف أنه لا يمكن الجلوس في مفاوضات مع استمرار المعارك.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى أمس الثلاثاء، مكالمة هاتفية، برئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، لبحث الصراع المسلح بين أذربيجان وأرمينيا على تبعية إقليم قره باج.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: " تم إجراء محادثة تليفونية بين رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا، نيكول باشينيان".

وبحسب بيان الكرملين، أكد كل من بوتين وباشينيان، على الحاجة الملحة للجانبين المتصارعين لوقف إطلاق النار في قره باج.

وأوضح البيان أن بوتين أعرب عن قلقه الشديد بسبب الأعمال القتالية المستمرة في قره باج.

كما اعتمد مجلس الدوما الروسي، في جلسته الدورية اليوم، بيانا حول الوضع في كاراباخ، دعا فيه أذربيجان وأرمينيا، إلى العودة للمفاوضات.