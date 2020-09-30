اليابان وأمريكا تستعدان للتعاون في رحلة فضائية مأهولة 31 أكتوبر المقبل

تستعد اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، للتعاون في رحلة فضائية مأهولة جديدة على متن مركبة فضائية طورتها شركة صناعة الصواريخ الخاصة /سبيس إكس/ الأمريكية، والمقرر إطلاقها في 31 أكتوبر المقبل.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الأربعاء ، عن رائد الفضاء الياباني سويتشي نوجوتشي قوله - في مؤتمر صحفي مشترك مع الطاقم قبل مهمتهم إلى الفضاء على متن كبسولة (كرو دراجون) التابعة لشركة (سبيس إكس) - "نحن مستعدون للانطلاق"، مشيرًا إلى تنوع أعضاء الفريق بخبراتهم وخلفياتهم المتنوعة باعتبارها نقطة قوة لهم.

ومن المقرر أن تكون المهمة القادمة هي الأولى في سلسلة من الرحلات الدورية المنتظمة إلى محطة الفضاء الدولية بواسطة نظام جديد لنقل الطاقم من سبيس إكس بعد اعتمادها من جانب إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا).

وعند أول إطلاق لكبسولة «كرو دراجون» المأهولة الفضائية مايو الماضي، أصبحت «سبيس إكس» أول شركة خاصة تطلق بنجاح سفينة مأهولة إلى المدار الخارجي، حيث عاد رائدا فضاء ناسا بأمان في أغسطس الماضي.

وقال مدير ناسا جيم بريندنستين إن مهمة الطاقم -1 القادمة ستكون "علامة فارقة أخرى" في تطوير قدرة الولايات المتحدة على إطلاق مركبات فضاء مأهولة في صواريخ أمريكية منذ انتهاء برنامج المكوك الفضائي في عام 2011.

وأشار إلى أهمية انضمام رائد فضاء دولي، وهو نوجوتشي، إلى البعثة وأهمية إرسال المزيد من رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية وزيادة القدرة على البحث العلمي في المختبر المداري.

وكانت وكالة ناسا قد أعلنت أمس موعد إطلاق كبسولة «كرو دراجون» التابعة لشركة «سبيس إكس» في رحلة مأهولة جديدة إلى المحطة الفضائية الدولية.

وذكرت الوكالة - في بيان لها - "وضعت ناسا وشركة سبيس إكس الأمريكية المخطط لإطلاق مركبة /سبيس إكس كرو-1/ في رحلة مأهولة جديدة إلى المحطة الفضائية الدولية، على أن تجري عملية إطلاق المركبة في 31 أكتوبر المقبل من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا".