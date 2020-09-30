بزيادة نحو 20 ألفا عن أمس.. البرازيل تسجل أكثر من 32 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

سجلت البرازيل، اليوم الأربعاء، قفزة كبيرة في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

فقد أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الأربعاء، تسجيل 32058 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مقارنة بـ 13155 إصابة في اليوم السابق.

وبذلك، يصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالفيروس منذ تفشي الوباء ما يزيد عن 4.7 مليون حالة.

وسجلت الصحة البرازيلية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فضلًا عن 863 حالة وفاة بسبب المرض، وبذلك ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 142921 حالة، بحسب بيانات الوزارة.

وتأتي البرازيل في المركز الثالث عالميًا من جهة عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، والثانية بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات بالفيروس.