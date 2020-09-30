وأضافت ميركل، بعد مؤتمر مع زعماء ولايات ألمانيا الستة عشر، أن القيود ستكون مستهدفة، ويجب تجنب المزيد من الإغلاق للبلاد بأكملها "بأى ثمن"، مؤكدة أن الحفاظ على استمرار الاقتصاد يمثل أولوية.
وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن ألمانيا سجلت اليوم الأربعاء، 1798 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميركل: نحن أمام مرحلة صعبة فى مواجهة كورونا بفصل الخريف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.