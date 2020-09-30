ميركل: نحن أمام مرحلة صعبة فى مواجهة كورونا بفصل الخريف

وأضافت ميركل، بعد مؤتمر مع زعماء ولايات ألمانيا الستة عشر، أن القيود ستكون مستهدفة، ويجب تجنب المزيد من الإغلاق للبلاد بأكملها "بأى ثمن"، مؤكدة أن الحفاظ على استمرار الاقتصاد يمثل أولوية.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن ألمانيا سجلت اليوم الأربعاء، 1798 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.