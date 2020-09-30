وسط استمرار المعارك مع أذربيجان.. أرمينيا تدرس خطوة جديدة بشأن إقليم ناغورنو كاراباخ

أكدت أرمينيا، اليوم الأربعاء، أنها تدرس الاعتراف رسميا باستقلال إقليم ناغورنو كاراباخ وإقامة تحالف سياسي وعسكري معها.

وكانت أرمينيا، أعلنت أنها ليست مستعدة لمحادثات سلام مع أذربيجان بوساطة روسية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، في مؤتمر صحفي، إنه يجب تهيئة الأجواء قبل بدء المفاوضات التي اقترحتها روسيا.

وأضاف أنه لا يمكن الجلوس في مفاوضات مع استمرار المعارك.

فيما كشفت وزارة الدفاع الأرمينية عن أن هناك اتصالات لاسلكية تثبت مشاركة طائرات إف-16 تركية في معارك ناغورنو كاراباخ مع أذربيجان.