إبعاد الطرف التركي.. أرمينيا تكشف شروطها لإجراء محادثات مع أذربيجان

أعلنت الحكومة الأرمينية، أنها تدرس الاعتراف رسميا باستقلال ناجورنو كاراباخ وإقامة تحالف سياسي وعسكري معها، وهو ما قد يؤدي إلى اشتعال المعارك أكثر مع أذربيجان.

من جانبه، قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إنه يجب تهيئة الأجواء قبل بدء المفاوضات التي اقترحتها روسيا مع خصمتها أذربيجان، مشيرًا بذلك إلى ضرورة وقف القتال وإبعاد الطرف التركي من المعادلة أولًا.

وأكد رئيس وزراء أرمينيا ، أنه لا يمكن الجلوس في مفاوضات مع استمرار المعارك.

وأعلنت أذربيجان اليوم ، تواصل المعارك لليوم الخامس على التوالي على طول الجبهة في ناجورنو كاراباخ.

وبررت أذربيجان خطوتها بأن أرمينيا حشدت قواتها على الحدود وحاولت شن هجوم كبير اليوم.