كورونا يخرج عن السيطرة في إسرائيل.. ارتفاع الإصابات إلى 235465 حالة بينهم 1012 داخل صفوف الجيش

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد19.

وقالت الصحة الإسرائيلية، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل، ارتفع إلى 235,465 إصابة، والوفيات 1,523 حالة.

وأكد، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن عدد الجنود المصابين بفيروس كورونا بلغ، 1,012 جنديًا، حتى الآن.

وتوفي 13 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شخصت 2,009 إصابات جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 66,373، بعد تعافي 167,568 ، بينها (924 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 235,465. وأوضحت المعطيات، أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 18:20 من مساء اليوم، بلغ 13,245. وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1,523 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في مارس الماضي وأظهرت المعطيات أن الساعات الـ24 الأخيرة شهدت تسجيل 24 حالة وفاة.