الهند تختبر بنجاح الصاروخ "براهموس" الأسرع من الصوت

أعلنت الهند، اليوم الأربعاء، أنها اختبرت بنجاح الصاروخ طويل المدى "براهموس" الأسرع من الصوت.
وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن الصاروخ يمكن أن يصيب أهدافا يصل مداها إلى أكثر من 400 كيلومتر، مشيرة إلى أنه تم إجراء الاختبار في إطار مشروع تابع لمنظمة البحث والتطوير الدفاعية الهندية.
ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
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