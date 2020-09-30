مقتل شخص وفقدان 10 آخرين جراء انقلاب سفينة شحن جنوبي الصين

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه فيما لا يزال 10 في تعداد المفقودين جراء انقلاب سفينة شحن طولها 149 مترا في المياه بالقرب من مقاطعة "قوانجدونج" جنوبي الصين.

وذكرت سلطات المقاطعة – في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن الحادث وقع مساء أمس في المياه القريبة من مدينة يانججيانج في قوانجدونج، وأن فرق البحث والإنقاذ تمكنت من انقاذ 5 أشخاص وانتشال جثة شخص، بينما لا تزال أعمال البحث عن 10 مفقودين مستمرة بمساعدة مروحيات وعناصر متخصصة.

ولم يعرف على الفور أسباب وملابسات الحادث.