نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هزة قوية تضرب الساحل الشرقي لتايوان في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال مكتب الأرصاد الجوية في تايوان، اليوم الأربعاء، إن هزة أرضية بلغت قوتها 5.9 درجة على مقياس ريختر، ضربت الساحل الشرقي للبلاد ما أدى إلى تأرجح المباني في العاصمة تايبيه.
ووفقًا لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، وقع على عمق 106 كيلومترات (66 ميلا)، وذلك دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.
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