عاجل.. زلزال يضرب تايوان

وتشهد تايوان العديد من الزلازل العنيفة، والتى كان أبرزها فى إبريل من العام الماضى، حيث وقع زلزالا بلغت قوته 6.1 درجات، الأمر الذى أسفر عن إصابة 17 شخصا، فضلا عن تعطيل حركة السير على المحاور الأساسية.

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