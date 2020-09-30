مرزوق الغانم: الشيخ صباح حفظ للكويت مكانتها.. ونثق في أميرنا الجديد

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أن الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظ للكويت مكانتها غير متأثر بأعاصير السياسة المتقلبة.

وأضاف الغانم، في كلمة له اليوم الأربعاء أمام مجلس الأمة، خلال جلسة أداء أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد: "فجعنا بنبأ وفاة قائد مسيرتنا الشيخ صباح الأحمد رحمه الله".

وأشار: "كان فقيدنا ربانا ماهرا حفظ لدولتنا توازنها ورسم بسياسته الحكيمة طريق نجاة وسط النيران المستعرة حولنا".

ولفت إلى أن الشيخ صباح قاد الكويت لبر الأمان في وقت اشتعال الأزمات.

وأعرب عن ثقة المجلس والشعب في حكمة أمير الكويت الجديد نواف الأحمد الجابر الصباح وقدرته على تسيير أمور البلاد، موجها له التهنئة على تولي مقاليد الحكم.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وصل إلى مجلس الأمة الكويتي لأداء اليمين الدستورية أميرًا للبلاد، بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية كأمير للكويت أمام مجلس الأمة.

وقال الشيخ نواف في نطق القسم: "أقسم بالله العظيم، أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأزود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه".