تطورات جديدة.. أرمينيا تعلن تسجيل محادثات بين طيارين في «قره باغ» باللغة التركية

كشفت أرمينيا، اليوم الأربعاء، عن وجود اتصالات لاسلكية تثبت مشاركة طائرات إف-16 تركية في معارك ناغورنو كاراباخ.
وحسب "روسيا اليوم"، قال ممثل وزارة الدفاع الأرمنية آرتسرون هوفهانيسيان، إنهم تمكنوا من التقاط وتسجيل مكالمات بين طيارين في قره باغ باللغة التركية.
وكتب هوفهانيسيان، على صحفته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سجلنا المحادثة بين الطيارين باللغة التركية".
وفي وقت سابق، أشارت وزارة الدفاع الأرمينية إلى أن أذربيجان تشن ضربات جوية في الاتجاه الشمالي لخط التماس، بالاعتماد على طائرات تركية بدون طيار.
وأكدت أرمينيا أن طائرات F-16 تابعة لسلاح الجو التركي، تحلق في سماء المنطقة.
ومنذ بدء الصراع بين أذريبجان وأرمينيا، وأعلنت تركيا تضامنها ودعمها للأولى، وأفادت تقارير بأن أنقرة أرسلت مرتزقة سوريين إلى أذربيجان، لتبدأ صفحة أخرى في حربها مع أرمينيا.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان لصحيفة "جارديان" البريطانية، أن 500 مقاتل سوري على الأقل ذهبوا بالفعل إلى أذربيجان من قبلهم.
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