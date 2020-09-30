رغم مساندة تركيا.. إقليم كارا باخ يعلن الانتصار على أذربيجان

أعلن إقليم كاراباخ، اليوم الأربعاء، استعادة مواقع كان قد خسرها الإقليم سابقا في المعارك مع أذربيجان.

ووفقا لـ "سبوتنيك"، قال فهرام بوجوسيان السكرتير الصحفي لرئيس كاراباخ، غير المعترف بها دوليا، إن قوات بلاده تمكنت من استعادة المواقع، التي خسرتها سابقا في المعارك مع أذربيجان.

وأضاف بوجوسيان أنه "أمكن تفسير نجاح القوات المسلحة الأذربيجانية في الميدان في 27 سبتمبر، بشنها هجوما مباغتا، استمر عدة ساعات، وبعد ذلك بدأت القوات الأرمنية في صد هجمات العدو واستردت زمام المبادرة".

وتابع بوجوسيان قائلا: "في ليلة واحدة، أستعدنا معظم المواقع المفقودة، وبالإضافة إلى ذلك، قمنا بتحسينها ونمضي قدما في ذلك، رغم تواجد عسكريين أتراك يقاتلون في صفوف الجيش الأذربيجاني، والجميع يعرف ذلك".

وهدد بوجوسيان، بأنه إذا استمرت أذربيجان في الهجوم، فمن الممكن تماما "أننا لن نقتصر على الدفاع عن مواقعنا، بل سنتحرك إلى الأمام ونشغل مواقع جديدة".

وأشار بوجوسيان، إلى أن اقتصاد الإقليم لم يتضرر بسبب الحرب، والبنى التحتية تعمل كما كانت من قبل، وإذا تعرضت للقصف، فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها وإعادتها للعمل.

ويأتي ذلك على الرغم من دعم تركيا لأذربيجان، حيث أفادت تقارير بأن أنقرة أرسلت مرتزقة سوريين إلى أذربيجان، لتبدأ صفحة أخرى في حربها مع أرمينيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت أرمينيا، أنها تدرس الاعتراف رسميا باستقلال إقليم ناغورنو كاراباخ وإقامة تحالف سياسي وعسكري معها.

كانت أرمينيا، أعلنت أنها ليست مستعدة لمحادثات سلام مع أذربيجان بوساطة روسية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، في مؤتمر صحفي، إنه يجب تهيئة الأجواء قبل بدء المفاوضات التي اقترحتها روسيا.

وأضاف أنه لا يمكن الجلوس في مفاوضات مع استمرار المعارك.

فيما كشفت وزارة الدفاع الأرمينية عن أن هناك اتصالات لاسلكية تثبت مشاركة طائرات إف-16 تركية في معارك ناغورنو كاراباخ مع أذربيجان.