أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري انه يوجد حتى الان 191 لقاحا على مستوى العالم للحماية من كوفيد 19 حتى الان من بينها 40 في مرحلة التجارب السريرية و10 في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية .
و شدد - خلال مؤتمر صحفي للمكتب الاقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية عقد عن طريق الفيديو كونفرانس - اليوم على أن اللقاحات سيتم توزيعها بطريقة عادلة ومتساوية على الدول، مشيرا إلى انضمام عدد من الدول إلى التجارب على اللقاح، معلنا طرح مبادرة كوفاكس لتوفير اللقاح للدول، موضحا أن أولوية إعطاء اللقاح سيكون للفرق الطبية وكبار السن.
وتابع الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ان فيروس كورونا أصبح جزء من حياتنا، مشيرا إلى أن الوضع لا يتحسن واقعيا والحالات تتزايد، حيث تسبب في وفاة مليون شخص عالميا وفي إقليم شرق المتوسط توفي ٦٠ ألف شخص.
واضاف إن كورونا تسبب في إزهاق روح مليون شخص في العالم بينهم 60 ألف شخص في إقليم شرق المتوسط، مشيرا إلى 3 دول هي المغرب والعراق وإيران أبلغت عن 85 % من الوفيات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة العالمية: 191 لقاحا لكوفيد 19 في العالم منها 10 لقاحات بالمرحلة الثالثة للتجارب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.