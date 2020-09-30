أرمينيا تنشر صور "المقاتلة المحطمة".. وأذربيجان تُكذّبها

نشرت أرمينيا صورا على منصة حكومية على الإنترنت، الأربعاء، لحطام طائرة قالت إنها طائرة عسكرية من طراز "سوخوي 25" أسقطتها مقاتلة تركية الثلاثاء.

ونفت تركيا وأذربيجان مزاعم يريفان بأن مقاتلة تركية من طراز "إف 16" أسقطت الطائرة الأرمينية، مما أدى إلى مقتل الطيار.

وقال حكمت حاجييف مساعد رئيس أذربيجان، الأربعاء، إن طائرتين مقاتلتين أرمينيتين من طراز "سوخوي 25" تحطمتا الثلاثاء بعدما اصطدمتا بجبل، واتهم يريفان بالكذب بقولها إن إحدى طائراتها أسقطت.

وقال حاجييف: "اصطدمت الطائرتان بجبل وانفجرتا ودمرتا. هذا يظهر أن قيادة الجيش الأرميني لا تقدم معلومات صحيحة لمواطنيها".

ودخل القتال الذي اندلع بين القوات الأذربيجانية والأرمينية بسبب إقليم ناغورني كاراباخ يومه الرابع في أكبر مواجهة في الصراع المستمر منذ عقود منذ توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار عام 1994.

وبدأت المعارك بين الطرفين منذ الأحد الماضي، وأوقعت نحو 100 قتيل على الأقل، بعضهم من المدنيين.

ومساء الثلاثاء، عبر مجلس الأمن الدولي عن قلقه إزاء الاشتباكات في الإقليم التي تهدد باندلاع حرب شاملة بين أرمينيا وأذربيجان.

وناغورني كاراباخ منطقة تقع داخل أذربيجان، غير أنها تتمتع بحكم ذاتي تديره العرقية الأرمينية وتدعمها أرمينيا، وقد انفصلت عن أذربيجان في حرب في التسعينيات، لكن لا تعترف أي دولة بأنها جمهورية مستقلة، حتى أرمينيا نفسها.