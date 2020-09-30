شاهد .. المناظرة الأولى كاملة بين ترامب ومنافسه بايدن

ومن المقرر أن يجرى ترامب وبايدن، ثلاث مناظرات قبل موعد الانتخابات الرئاسية فى الثالث من نوفمبر المقبل.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن المناظرة بين ترامب وبايدن حكمتها مجموعة من القواعد، ضمنت سيرها بالشكل الصحيح.