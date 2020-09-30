الملكة إليزابيث ناعية الشيخ صباح الأحمد: أقدر صداقته.. وسيبقى في ذاكرة الجميع

بعثت الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، برقية تعزية إلى العائلة الحاكمة في الكويت في أعقاب وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي رحل أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 91 عاما.
وقالت الملكة إليزابيث في بيان نشر على حساب العائلة المالكة بموقع "تويتر": "حزنت لسماع نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد".
وأكدت أن الأمير الراحل كرس حياته لخدمة دولة الكويت وخاصة علاقتها مع حلفائها وأصدقائها.
وأضافت "سيبقى في ذاكرة جميع الذين يعملون من أجل السلام، وحماية الاستقرار الإقليمي بين الأمم وبين الأديان ومن أجل القضية الإنسانية".
وتابعت: "أقدّر بشدة صداقته تجاه المملكة المتحدة وزيارته التي لا تنسى في نوفمبر 2012".
وتقدمت ملكة بريطانيا بخالص التعازي لشعب الكويت، كما تمنت أن يستمر التاريخ الطويل من الصداقة الوثيقة بين البلدين.
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