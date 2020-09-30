الصين تنعى الشيخ صباح الأحمد: لعب دورا مهما في تطوير وازدهار بلاده

نعت الصين، اليوم الأربعاء، أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 91 عامًا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانج وين بين في تصريح صحفي، إن الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد حظي بمحبة شعب الكويت واحترام المجتمع الدولي ولعب دورًا مهمًا في تطوير وازدهار بلاده.

وأضاف أن الشيخ صباح عمل كذلك على تحقيق السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وقدم مساهمات مهمة لتطوير العلاقات التي تجمع الصين بدولة الكويت.

وكان الديوان الأميري في الكويت أعلن أمس وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال الديوان الملكي في بيانه: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي أن ولي العهد الشيخ نواف الأحمد تولى منصب أمير البلاد خلفا للراحل صباح الاحمد الجابر الصباح.