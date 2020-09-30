4 مقاتلات حربية ترافق طائرة نقل جثمان الشيخ صباح الأحمد.. وإغلاق جزئي للطرق

وصل، منذ قليل، جثمان الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح إلى أرض الكويت، في الطائرة التي أقلته من الولايات المتحدة الأمريكية.

ودخلت الطائرة التي تحمل جثمان الشيخ صباح الأحمد أجواء الكويت عائدة من الولايات المتحدة، حيث كان الأمير الراحل يتلقى العلاج.

ووفقًا لصحيفة "الراي" الكويتية، رافقت 4 مقاتلات حربية، الطائرة لدى دخولها الأجواء الكويتية.

فيما أعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم اعتبارًا من الساعة الثانية ظهرًا إغلاق بعض الطرق جزئيًا لنقل جثمان الأمير الراحل.

وكان الديوان الأميري في الكويت أعلن أمس وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال الديوان الملكي في بيانه: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".