عقب وصوله من أمريكا.. أمير الكويت يستقبل جثمان الشيخ صباح الأحمد

استقبل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، منذ قليل، جثمان الأمير الراحل صباح الأحمد، بعد قدومه من الولايات المتحدة الأمريكية.

كما كان في استقبال جثمان الأمير الصباح، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

ورافقت 4 مقاتلات حربية الطائرة التي نقلت جثمان الشيخ صباح الأحمد لدى دخولها الأجواء الكويتية، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأدى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أميرًا للبلاد، أمام مجلس الأمة الكويتي، بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وفي أول كلمة له كأمير للبلاد، بعد أداء اليمين الدستورية، غلب البكاء على الشيخ نواف الصباح بيننما كان ينعي الأمير الراحل قائلًا : "الأمير الراحل ترك إرثا خالدا يشهد له الجميع داخليا وخارجيا".