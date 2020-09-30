رغم نفي علييف.. أرمينيا تفضح مشاركة تركيا لأذربيجان بالقتال في كارا باخ

نشرت الحكومة الأرمينية اليوم، الأربعاء، صورا تكشف حطام طائرة هجومية تابعة لقواتها أسقطت من قبل مقاتلة تركية على خلفية تجدد القتال في منطقة كاراباخ.

وأكدت الحكومة الأرمينية، على حساب مركز الإعلام الأرمني الحكومي الموحد، أن الطائرة الهجومية من طراز "سو-25" أسقطت صباح أمس في أجواء منطقة واردنيس الأرمنية خلال تنفيذها مهام قتالية خاصة بمنع هجمات جوية على مواقع عسكرية ومدنية في البلاد؛ حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وأوضح المركز أن الطائرة المنكوبة أسقطت من قبل إحدى المقاتلات التركية من طراز "إف-16" المنتشرة في مطار كنجه في أذربيجان، وكشف أن الطيار الأرمني الذي قتل نتيجة للحادث هو ضابط برتبة رائد واسمه فاليري دانيلين.

وأكدت الخارجية الأرمنية صحة هذه المعلومات في بيان أصدرته اليوم، متهمة سلاح الجو التركي بتنفيذ "تحليقات استفزازية على طول الحدود بين البلدين وخرق مجال أرمينيا الجوي في بعض الحالات".

وعل الجانب الآخر، نفت باكو وأنقرة التقارير الواردة عن إسقاط طائرة حربية أرمنية من قبل مقاتلة تركية.

وأعلن مساعد الرئيس الأذري، حكمت حاجييف، اليوم أن طائرتين أرمنيتين من طراز "سو-25" تحطمتا أمس جراء اصطدامهما بجبل، داعيا حكومة يريفان إلى توضيح ملابسات الحادث المزعوم.

وعلق رئيس أذربيجان، إلهام علييف، اليوم الأربعاء، على التقارير التي تفيد بمساندة تركيا لبلاده بالدعم العسكري في القتال مع أرمينيا، مؤكدا أنه لا برهان على مشاركة أنقرة في النزاع.

في وقت سابق من اليوم، جددت تركيا، استعدادها لتقديم الدعم العسكري لأذربيجان في حربها ضد أرمينيا في إقليم كاراباخ.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن أنقرة على أتم استعداد لتقديم الدعم العسكري إلى أذربيجان في النزاع الذي تخوضه ضد أرمينيا في منطقة كاراباخ المتنازع عليها بين البلدين.

واتهم تشاووش أوغلو، في حوار إعلامي اليوم الأربعاء، أرمينيا بشن هجمات على أذربيجان واحتلال أراض تابعة لها، مشيرا إلى أنها بذلك أكدت "عدم اعترافها بالنظام العالمي والقوانين الدولية".

ومنذ بدء الصراع بين أذريبجان وأرمينيا، وأعلنت تركيا تضامنها ودعمها للأولى، وأفادت تقارير بأن أنقرة أرسلت مرتزقة سوريين إلى أذربيجان، لتبدأ صفحة أخرى في حربها مع أرمينيا.