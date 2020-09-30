ليبرمان يطالب نتنياهو بالاستقالة بعد فشله في مواجهة كورونا

طالب رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتحمل المسؤولية والاستقالة، بعد أن أصبحت إسرائيل تحتل المرتبة الأولى في معطيات فيروس كورونا حول العالم.

وقال ليبرمان في تغريدةٍ نشرها عبر "تويتر"، "للأسف تحتل إسرائيل المرتبة الأولى في بيانات كورونا حول العالم، كل يوم نحطم أرقامًا قياسية في عدد المصابين والوفيات بالنسبة لعدد السكان".

وتابع: "وصلنا إلى هذا الحال المؤسف ليس بسبب المظاهرات ولكن بسبب سوء الإدارة"، مضيفًأ: "آن الأوان لمن أوصلنا إلى هذا الفشل، تحمل المسؤولية والاستقالة".

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الجيش بيني جانتس، إننا لم نكن مستعدين لحرب كورونا.

وأضاف جانتس في مراسم تأبين قتلي حرب اكتوبر "نواجه هذه الأيام حربًا في ساحة معركة مختلفة تمامًا، علينا أن نعترف بصراحة هذه المرة أننا لم نكن مستعدين، نظام الرعاية الصحية كان مفقودا".

وتابع:"امتيازنا على مر السنين، لم نستغله بشكل صحيح وهذه المرة أيضًا، والثمن الذي وسندفعه من حياة البشر كبير للغاية".