سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، في مؤتمرها الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 418 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبذلك، ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا إلى 334605 حالة.
وأكدت الصحة السعودية تسجيل 29 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4768 حالة وفاة.
وأوضحت الوزارة السعودية أنه تم تسجيل 612 حالة تعاف جديدة من مرض "كوفيد-19" ليصبح الإجمالي 319154 حالة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10683 والحالات الحرجة 993 حالة.
وفي وقت سابق، ذكرت الصحة السعودية أن الفئات الأكثر إصابة بـ كورونا في صفوف الشباب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تسجل 418 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.