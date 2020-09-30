حرب أرمينيا وأذربيجان ..مواقف قوية لروسيا وتركيا.. وتدخل باهت لأمريكا

مع انخراط أرمينيا وأذربيجان في نزاع عرقي دموي، تتدافع القوى العالمية الكبرى للرد على الأزمة الناشئة في منطقة القوقاز التي تربط أوروبا وآسيا، وفق ماذكرت مجلة نيوزويك.

ومع اشتعال الأزمة، اختارت تركيا التورط بها بشكل مباشر والدخول للمعركة، أما إيران فتريد الدخول دون أن تتورط، بينما ظلت إلى الآن الولايات المتحدة وروسيا متابعتان للأزمة عن كثب دون ان تتدخلا، ودعتا إلى وقف التصعيد على الفور.

قالت نيوزويك، إن الصراع الأرميني الأذربيجاني متجذر منذ قرن، بعدما اندلع لأول مرة في فترة وجيزة من استقلال الدول المجاورة بعد انهيار الإمبراطورية الروسية وقبل صعود الاتحاد السوفيتي في السنوات الأخيرة من الإمبراطورية العثمانية خلال العالم.

لكن الحرب اليوم تندلع مرة أخرى بقوة بعد حوالي 100 عام بالضبط ، وتصاعدت بسرعة وخطورة في الأيام الأخيرة، فكلا الجانبين يدعي بالفعل أنه أوقع عشرات الضحايا ، بينما يتهم الآخر باستهداف المدنيين.

في قلب هذا الصراع توجد منطقة متنازع عليها تعرف باسم ناجورنو كاراباخ، تم الاعتراف دوليًا بامتداد 1700 ميل مربع من الأراضي كجزء من أذربيجان ، ولكن غالبيتها تحكمه حكومة انفصالية عرقية يدعمها الأرمن.

خاضت أرمينيا وأذربيجان أسوأ نزاع مع انهيار الاتحاد السوفيتي في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات ، لكن نزاعهما اشتعل من جديد مع تبادل لإطلاق النار في أبريل 2016 ويوليو من هذا العام.

و جاءت الجهود المبذولة للحفاظ على السلام بالأشهر الماضية دون جدوى حيث اندلع النزاع مرة أخرى خلال الأحد الماضي، مما يهدد هذه المرة بالتحول إلى حرب شاملة.

مثل هذا الصراع لديه القدرة على جر روسيا وتركيا نحوه، واللتين تدعمان أرمينيا وأذربيجان ، على التوالي ، وكذلك إيران المجاورة ، التي تشترك في العلاقات الثقافية والدينية مع أذربيجان ولكنها كانت -تقليديا أقرب إلى أرمينيا.

في غضون ذلك ، تتطلع الأنظار إلى الولايات المتحدة، حيث يتم اختبار القيادة العالمية التقليدية لواشنطن قبل أسابيع فقط من الانتخابات الوطنية المثيرة للانقسام في الداخل.

حافظت روسيا على علاقات وثيقة مع أرمينيا منذ سقوط الاتحاد السوفيتي ، حيث كانت موسكو ويريفان عضوين في منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO)، بينما كانت أذربيجان أيضًا ذات يوم جزءًا من اتفاقية الدفاع المشترك ، لكنها غادرت في عام 1999.

ومع ذلك ، تتمتع موسكو وباكو بعلاقات قوية ، وقد رصد ممثلو أذربيجان تدريبات بالقوقاز 2020 المشتركة التي شاركت فيها روسيا إلى جانب أرمينيا وبيلاروسيا والصين وإيران وميانمار وباكستان قبل أيام فقط من اندلاع القتال الأخير.

سعت روسيا بقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مدى العقدين الماضيين ، إلى استعادة مناطق نفوذها السابقة ، سواء القريبة منها أو البعيدة.

بينما حاولت الولايات المتحدة والدول الغربية الشريكة لها منع روسيا من التغلغل في أوروبا الشرقية لكن وبينما تراجعت أوروبا تدخلت تركيا لتكون منافسًا وتعزز وجودها في هذه المناطق.

ونجحت روسيا حتى الآن في تجنب حدوث عنف كبير بين الدولتين ، لكن السفير الأرميني في موسكو "فاردان توجانيان" قال لمحطة إذاعية في موسكو يوم الاثنين إن يريفان مستعدة لطلب دعم عسكري رسميًا من حليفتها إذا لزم الأمر، وهو ما سيعني دعم أكبر من تركيا لأذربيجان، وتدخل أمريكي أمريكا لصالح تركيا، في ظل موقف باهت لها حتى الآن من المسألة.