مقبرة الصليبيخات.. وصول جثمان أمير الكويت الراحل إلى مثواه الأخير

أعلن موقع العربية نت عن وصول موكب جثمان أمير الكويت الراحل إلى مقبرة الصليبيخات بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد بلال بن رباح.

وكان قد تم نقل جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى مقبرة الصليبيخات، بعدما أقيمت صلاة الجنازة عليه في مسجد بلال بن رباح.

وأدى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميرًا للبلاد، أمام مجلس الأمة الكويتي، بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وفي أول كلمة له كأميرا للبلاد، بعد أداء اليمين الدستورية، غلب البكاء على الشيخ نواف الصباح بيننما كان ينعي الأمير الراحل قائلًا : "الأمير الراحل ترك إرثا خالدا يشهد له الجميع داخليا وخارجيا".

وتابع الشيخ نواف الصباح: "نستذكر باعتزاز توجيهات الأمير الراحل ونصائحه السديدة".

وأضاف الشيخ نواف الصباح : "بلدنا يواجه ظروفا دقيقة تتطلب وحدة الصف وتضافر الجهود، والكويت نجحت في تجاوز الصعاب بالتكاتف والاتحاد".

وتابع أمير الكويت "أعاهد الكويتيتن بالعمل حفاظًا على وحدة البلاد واستقراراها وأمنها، كما أعاهدكم بعهد ينعم فيه الكويتين بالحرية والأمن والاستقرار ولا ينعم فيه فاسد بفساده ولا مغامر بمغامرته ولا متكسب بمصالح البلاد بمكسبه".

وحرص أمير الكويت الشيخ نواف الاحمد، على التقاط صورة تذكارية مع اعضاء مجلس الأمة، فور أدائه اليمين الدستورية أميرًا للبلاد خلفًا للشيخ صباح الأحمد الذى وافته المنية صباح أمس الثلاثاء.