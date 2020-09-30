الرئيس الأرميني يطلب من السيسي استخدام اتصالاته لحل النزاع مع أذربيجان

وجه الرئيس الأرميني، أرمين سركيسيان، اليوم الأربعاء، رسائل إلى زعماء عدة دول في العالم العربي لإبلاغهم بالعمليات العسكرية التي شنتها أذربيجان على الحدود مع أرمينيا.
ونقلت " أرمن برس" عن المكتب الرئاسي الأرميني رسالة سركيسيان وقال: "يجب أن أبلغكم بألم واستياء كبير أن أذربيجان شنت هجوماً جديداً على جمهورية أرتساخ (ناجورنو كاراباخ)، مستهدفة أيضا السكان المدنيين".
وقال الرئيس الأرميني في رسالته الموجهة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أثناء كتابة هذه الرسالة قتل أو جرح العشرات من المدنيين والعسكريين في كلا الجانبين، مضيفا أن "القيادة الأذربيجانية عبرت في الأشهر الماضية عن خطتها لحل النزاع بالحرب".
وطلب الرئيس الأرميني من نظيره المصري استخدام كل علاقاته وسمعته في الساحة الدولية بهدف وقف إراقة الدماء والمعاناة الإنسانية على الفور.
وأكد سركيسيان أنه "لا يمكن ولا ينبغي حل النزاع إلا من خلال المفاوضات وليس لها حل عسكري ورد في الرسالة أننا أثبتنا ذلك في الماضي وسنثبت ذلك مرة أخرى".
كما بعث الرئيس الأرميني برسالة أخرى إلى العاهل الأردني عبدالله الثاني، قال فيها: "يؤلمني أن أخبركم بأن أذربيجان شنت هجوما جديدا على جمهورية أرتساخ «جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد»".
وأضاف: "أصبح المدنيون خاصة تحت قصفها، وقد سقط عشرات القتلى والجرحى بين المدنيين والعسكريين من كلا الجانبين".
وناشد الملك الأردني الاستفادة من اتصالاته وسمعته على الساحة الدولية من أجل وضع حد لسفك الدماء ومعاناة الناس فورا.
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