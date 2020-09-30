نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب رئيس البرلمان العربي: التاريخ سيدون الإنجازات الهائلة لأمير الكويت الراحل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم النائب الأول لرئيس البرلمان العربي النائب عادل العسومي، خالص التعازي والمواساة إلى كافة الشعب الكويتي العزيز وللأمة العربية والإسلامية بأكملها وشعوب العالم الصديقة لوفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بعد مسيرة حافلة من الإنجازات والأعمال الإنسانية لوطنه وشعبه والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع.

وقال النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، "أن الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، فقدت أحد أبرز قادتها الحكماء، أمير دولة الكويت، الذي نذر حياته لخدمة وطنه وشعبه، وللدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء.

وقال: "إن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عمل بلا كلل أو ملل لخدمة الأهداف النبيلة التي حملها على عاتقه، ولتكون بلاده مركزا للعمل الانساني، حيث منح لقب قائد للعمل الانساني من قبل الأمم المتحدة عرفانا بإنجازاته، وقد كان قائدًا حكيما كرس حياته في خدمة شعبه وأمته ودينه وخدمة قضاياها العادلة".

وأكد العسومي، على أن التاريخ سيدون وسيستذكر دائماً الإنجازات الهائلة والمآثر الخالدة للشيخ صباح الأحمد باعتباره أكاديمية دبلوماسية راقية أساسها السلام والحوار والخلق الرفيع ونجدة الملهوف، ومثالا أعلى في مفاهيم القيادة والحكم الرشيد، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يوفق الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الجديد لمتابعة مسيرة الإنجاز والعطاء المتواصل تحقيقا لآمال وتطلعات الشعب الكويتي العزيز.