قوى سودانية تطالب بقبول عرض التطبيع مع إسرائيل

طالبت قوى سودانية، الأربعاء، رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، بقبول العرض الأمريكي، الخاص بتطبيع البلاد مع إسرائيل، مقابل رفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك، في الخرطوم اليوم،وشارك فيه كل من رئيس حزب "الأمة" مبارك الفاضل، ورئيس حركة "تحرير السودان- الثورة الثانية"، أبوالقاسم أمام، وممثل "جبهة الشرق"، حميد محمد حامد.

وقال مبارك الفاضل: إن العرض الأمريكي محكوم بفترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، المقررة في 3 نوفمبر المقبل، وينبغي علينا ألا نضيع الفرصة التاريخية".

وأضاف: أنه "بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، سندخل في أزمة كبيرة بالسودان، إذا لم نوافق على العرض الذي قدم في الإمارات".

وتابع: "لن يتم رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب لسنوات طويلة، إذا لم نستثمر الفرصة الموجودة".