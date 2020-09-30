الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لتحويل الأموال الفلسطينية دون شروط

دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، إسرائيل إلى تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل فورا دون شروط.

وقدم الاتحاد الأوروبي اليوم مبلغا قدره 10.5 مليون يورو لمساعدة السلطة الفلسطينية في دفع مرتبات ومعاشات تقاعد شهر أغسطس لموظفيها المدنيين العاملين بشكل أساسي في قطاعي الصحة والتعليم في الضفة الغربية.

وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية "سيساعد هذا الدعم السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية في ظل التحديات المالية غير المسبوقة التي تواجهها نتيجة للازمة الاقتصادية المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة هذه الأزمة تفاقمت بسبب الآثار المترتبة على وباء كوفيد-19 والتوترات السياسية مع إسرائيل".

وأضاف "وفي إطار نهج فريق أوروبا، عمل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بشكل وثيق وفعال على خلق أفق مالي ودعم السلطة الفلسطينية في ضمان استمرار الخدمات العامة الحيوية دون انقطاع خاصة في القطاعات الاجتماعي".

ورأى أن "التوترات السياسية المستمرة مع إسرائيل يجب تجاوزها بأسرع وقت ممكن، بينما تكافح فلسطين كباقي العالم الآثار الكارثية لوباء كوفيد- 19 على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي".

وتابع "أن الأضرار غير القابلة للإصلاح للنسيج الاقتصادي والاجتماعي ليست في مصلحة أي طرف لذلك، ينبغي احترام الاتفاقات القائمة بين فلسطين وإسرائيل وتجنب اتخاذ أي خطوات ويجب تحويل عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل فورا دون شروط وقبولها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من حماية مواطنيها من آثار جائحة كورونا ودعمهم في الأزمة المالية".