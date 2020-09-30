الكويت تسجل 614 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات

أكدت الكويت تسجيل 614 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 105182، وفق ما ذكرت صحيفة جلف نيوز.

قال الدكتور عبد الله السند المتحدث باسم وزارة الصحة إنه تم تسجيل ثلاث وفيات أخرى من فيروس كورونا المستجد، مما يرفع عدد الوفيات في الكويت بسبب المرض إلى 610.

وأشار المتحدث إلى وجود 133 مصابًا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق من اليوم، أن 639 مصابًا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في البلاد إلى 96 ألفًا و688.

ويجري الإعلان عن مستجدات فيروس كورونا، في الوقت ودعت فيه الكويت الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

أدى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي، في جلسة خاصة في مجلس الأمة، وفقًا لنص المادة ٦٠ من الدستور.

وبعد أداء اليمين الدستورية في مجلس الأمة الكويتي، إن ألقى الأمير نواف خطابًا، ابن فيه الأمير الراحل، أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقال إن الراحل ترك إرثا خالدا يشهد له داخليا وخارجيا، معتبرًا إن الشيخ صباح رمز شامخ قدم الكثير لشعبه وأمته، في لهجة بلغ عليها التأثر الكبير والحزن العميق على وفاة الأمير صباح الأحمد.

وقال الشيخ نواف الأحمد وهو يغالب حزنه الكبير على أخيه الأمير الراحل، إن التحديات الراهنة تتطلب توحيد الصفوف، مؤكدًا بذله كل ما بوسعه للحفاظ على الكويت وحماية أمنها.

وأكد الشيخ نواف على الاعتزاز بالدستور ونهج البلاد الديمقراطي، مضيفًا بأن الكويت نجحت في تجاوز الصعاب بالتكاتف والاتحاد.

وأعاد الشيخ نواف التأكيد على أن سياسة الشيخ صباح ستظل نبراسا لنا.