شكوك جديدة بشأن علاقتهما.. ميلانيا تثير الجدل عقب مناظرة ترامب وبايدن

في الوقت الذي خطفت المناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، الجميع منذ بدايتها، إلا أن الأنظار لم تنشغل عن زوجتيهما ميلانيا ترامب، وجيل بايدن.

وبرغم الضجّة التي أثارتها ميلانيا ترامب، على وسائل التواصل الاجتماعي بظهورها اللافت في المناظرة ببذلة أنيقة من تصميم "دولتشي أند جابانا"، وكأنها مستعدة للذهاب إلى العمل، إلا أن اللحظة التي تحدث عنها الجميع كانت عندما ذهبت لتحية زوجها في نهاية المناظرة.

وظهرت ميلانيا في مقطع فيديو، وهي تقترب بالكاد من ترامب، ولم تحتضنه، عكس زوجة بايدن التي عانقته في نهاية المناظرة.

وأثار هذا الفيديو، شكوكا جديدة بشأن علاقة ميلانيا وترامب، والتي تبدو في فعاليات كثيرة فاترة.

وقال رواد السوشيال ميديا إن ميلانيا بدت وكأنها منزعجة وليست على ما يرام وباردة عند تحية زوجها، عكس استقبال جيل الدافئ لزوجها بايدن.

وكانت جيل بايدن ارتدت خلال المناظرة، فستانًا حريريًا أخضر، وظهرت بهذه الإطلالة الكلاسيكية لأول مرة في أكتوبر 2017 عندما حضرت حدثًا لجمع التبرعات مع زوجها في نيويورك.