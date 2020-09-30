عملية عسكرية لملاحقة داعش بمحافظة عراقية
أعلنت السلطات العراقية اليوم الأربعاء عن انطلاق عملية عسكرية لملاحقة عناصر تنظيم (داعش) في مناطق بمحافظة صلاح الدين شمال البلاد.
وذكرت خلية الاعلام الأمني الحكومية في بيان لها ان "قيادة القوات البرية من خلال قيادات عمليات صلاح الدين وغرب نينوى والجزيرة، وبمشاركة تشكيلات الحشد الشعبي في القواطع ذاتها، وأفواج من شرطة صلاح الدين شرعت بتنفيذ عملية بحث وتفتيش في (وادي الثرثار) لملاحقة عناصر (داعش)".
وأضاف البيان ان "هذه العملية تأتي وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ومن عدة محاور وبإسناد من قبل طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي".*وكالات
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