الحكومة المصرية تمدد إعفاء السياح من رسوم التأشيرة

قرر مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، الاستمرار في سياسات دعم وتحفيز القطاع السياحي الذي تضرر من جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتشمل القرارات الجديدة استمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 أبريل 2021.

فضلا عن ذلك، أكدت المجلس انتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ للعاملين بوزارة القوى العاملة من شهر أبريل، حتى شهر ديسمبر 2020.

كما تضمنت الحوافز تجديد الموافقة على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020.

ووافقت الحكومة على تأجيل سداد الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر 2020، وإرجاء سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة جائحة كورونا، ليبدأ السداد مجدولا على فترة مناسبة اعتبارا من يناير 2021.

ووافق مجلس الوزراء المصري على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 31 ديسمبر المقبل، الذي سبق الموافقة على مد العمل به حتى 28 أكتوبر 2020 بنفس الشروط والضوابط السابقة.