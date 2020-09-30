الأردن يسجل أعلى عدد يومي لإصابات كورونا منذ بدء الوباء

قال وزير الصحة الأردني سعد جابر، الأربعاء، إن المملكة سجلت 1776 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وهو أعلى عدد يومي للإصابات ترصده منذ بداية الجائحة.

وأضاف وزير الصحة الأردني في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد يبلغ حاليا 11816، فضلا عن 61 وفاة منذ ظهور الحالة الأولى في بدايات مارس الماضي.

كما لفت سعد جابر إلى أن 600 حالة بكورونا تم تسجيلها في منشأة اقتصادية واحدة بالزرقاء.

ووزعت حالات الإصابة بفيروس كورونا على النحو التالي: 745 في العاصمة عمّان، و43 في الكرك، و67 في البلقاء، و740 في الزرقاء، و78 في معان، و19 في عجلون، و40 في مأدبا، و1 في المفرق و3 في جرش، و23 في إربد، و5 في العقبة، و1 في الطفيلة.